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Окупанти планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня

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Україна, Четвер 23 червня 2022 19:34
Окупанти планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня Фото: окупанти планують провести "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня (facebook com Оленка Краснокутська)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти планують провести псевдореферендуми щодо створення квазіреспублік на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними розвідки, росіяни хочуть провести "референдуми" у так званий "єдиний день голосування". 11 вересня мають відбутися вибори депутатів і губернаторів у кількох регіонах Росії.

Також зазначається, що приблизно у цей час на захоплених територіях також має розпочати роботу "Промсвязьбанк".

При цьому окупанти стикаються з опором місцевого населення. Зокрема, в окупованих адміністраціях немає робітників.

Також зазначається, що росіяни масово звозять в окуповані регіони Запорізької області російських чиновників. Вони приїжджають на місяць, потім їх змінюють нові.

Нагадаємо, окупанти викрали списки виборців у Херсонській області. Таким чином, вони намагаються прискорити проведення "референдуму".

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Москві не потрібне проведення "референдумів" через призначення росіян на правлячі посади.

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