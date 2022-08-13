Погрози Медведєва європейським АЕС та заява Резнікова про "територіальний компроміс": новини за 12 серпня

Голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відкрито погрожує європейським АЕС, голова Міноборони Олексій Резніков зробив заяву про "територіальний компроміс" з Росією, під час обшуків у колишнього президента США Дональда Трампа знайшли 11 комплектів секретних документів. Докладніше про те, що сталося у п'ятницю, 12 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Резніков зробив заяву про "територіальний компроміс" з Росією

Територіальний компроміс із Росією - це вихід України на межі 1991 року. Ми послідовно звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков.

Як наголосив міністр, для цього Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг обрати найбільш сприятливі способи й напрямки для контрнаступу.

Медведєв відкрито погрожує європейським АЕС

У Росії почали погрожувати світу "новим Чорнобилем". Там натякають, що нібито можуть атакувати європейські АЕС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. "Що тут скажеш... Не слід забувати, що і в Європейському союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі", - заявив Медведєв.

Також помітно, що російський чиновник "сильно невдоволений", що захід не вірить у вигадану історію роспропаганди, що Україна нібито "сама обстрілює свою Запорізьку АЕС".

Війна відкинула економіку Росії на чотири роки за один квартал, - Bloomberg

Російське вторгнення в Україну відкинуло економіку Росії на чотири роки тому в першому кварталі після нападу, що стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Російська економіка, яка набирала обертів на початку 2022 року, у другому кварталі перейшла до скорочення. Валовий внутрішній продукт скоротився вперше за рік, впавши на 4,7% в річному численні, згідно з середнім прогнозом 12 аналітиків, опитаних Bloomberg.

У школах Києва не буде предметів російською мовою

У школах Києва не будуть вести уроки російською мовою за жодних обставин. Також зникне назавжди цей предмет зі шкільної програми.

Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року

У липні цього року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 22,2%. Таким чином, у місячному вимірі ціни зросли в Україні на 0,7%, подорожчали продукти харчування, алкогольні напої та телекомунікаційні послуги.

Під час обшуків у Трампа знайшли 11 комплектів секретних документів, - WSJ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) при обшуках у колишнього президента США Дональда Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Повідомляється, що документи знайшли в ході обшуків в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину по перехожих. Не менше 11 загиблих

У чорногорському селищі Медовина біля міста Цетіне чоловік влаштував стрілянину по перехожих. На даний момент відомо про 11 загиблих.

Повідомляється, що 34-річний чоловік влаштував безладну стрілянину, в тому числі по дітях. Поліція підтвердила загибель 11 осіб, ще кілька поранені. Також поранення отримав співробітник поліції.

Погода в Україні продовжує погіршуватися

Погода в Україні завтра продовжить погіршуватися. За даними синоптиків, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини очікують грози. При цьому окремих районах можливий і град.

У Києві та області завтра синоптики також прогнозують грози. Оголошений I рівень небезпечності, жовтий.