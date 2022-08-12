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Резніков зробив заяву про "територіальний компроміс" з Росією

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 15:55
Резніков зробив заяву про "територіальний компроміс" з Росією Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Територіальний компроміс із Росією - це вихід України на межі 1991 року. Ми послідовно звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова в ефірі DR Denmark.

Як наголосив міністр, для цього Україні потрібно стабілізувати фронт, щоб Генштаб міг обрати найбільш сприятливі способи й напрямки для контрнаступу.

"Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета - це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що питання щодо "компромісів" з Росією можуть допускатися лише тоді, коли наша країна отримає стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.

"Компроміс можливий лише коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців - за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс - це вихід України на кордони 1991 року", - наголосив він.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський виключив будь-які поступки Росії, які б стосувалися територіальної цілісності. Зокрема, неможлива відмова від Криму, Донецької та Луганської областей.

В українському МЗС також зробили гучну заяву щодо питання "компромісів" з Росією, глава відомства Дмитро Кулеба наголосив, що українська сторона не піде на це "навіть якщо півсвіту нападе".

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Міністерство оборони України Олексій Резніков
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