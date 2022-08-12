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Війна відкинула економіку Росії на чотири роки за один квартал, - Bloomberg

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П'ятниця 12 серпня 2022 13:55
Війна відкинула економіку Росії на чотири роки за один квартал, - Bloomberg Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російське вторгнення в Україну відкинуло економіку Росії на чотири роки тому в першому кварталі після нападу, що стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Російська економіка, яка набирала обертів на початку 2022 року, у другому кварталі перейшла до скорочення. Валовий внутрішній продукт скоротився вперше за рік, впавши на 4,7% в річному численні, згідно з середнім прогнозом 12 аналітиків, опитаних Bloomberg.

"Економіка скине чотирирічне зростання, повернувшись до показників 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі, оскільки більш м'яка грошово-кредитна політика підтримує попит. Проте економіка втратить ще 2% у 2023 році, бо європейська заборона на енергоносії буде пригнічувати експорт", - заявив російський економіст Олександр Ісаков.

Поштовх міжнародних санкцій через війну порушив торгівлю і кинув в параліч такі галузі, як автомобілебудування в той час, як споживчі витрати скоротилися.

Хоча спад в економіці поки не настільки стрімкий, як спочатку побоювалися, центральний банк прогнозує, що в найближчі квартали спад посилиться, і не очікує відновлення до другої половини наступного року.

"Криза розвивається за дуже плавною траєкторією. У кращому випадку економіка досягне свого мінімуму до середини 2023 року", - заявив провідний економіст по Росії банку "ЦентроКредит" Євген Суворов.

Банк Росії вжив заходів щодо стримування потрясінь на ринках і курсу рубля, ввівши контроль за рухом капіталу і різко підвищивши процентні ставки. Настав достатній спокій, щоб скасувати багато з цих заходів.

Фіскальні стимули і неодноразові раунди пом'якшення грошово-кредитної політики в останні місяці також почали діяти, приглушуючи вплив міжнародних санкцій. Видобуток нафти відновлюється, а витрати домогосподарств демонструють ознаки стабілізації.

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