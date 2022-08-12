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Росіяни обстріляли Харківську область: є жертва і поранені

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Харківська область, П'ятниця 12 серпня 2022 17:04
Росіяни обстріляли Харківську область: є жертва і поранені Фото: росіяни обстріляли Харківську область (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Богодухівський район Харківської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зранку, близько 7:30, окупанти обсьріляли Баранівку. Через обстріл загинула 50-річна жінка та зазнав поранень 28-ліній чоловік.

Також близько 12:30 росіяни обстріляли Золочів. Внаслідок атаки отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Пошкоджено зазнали два житлових будинки.

За попередніми даними, загарбники викорисловували РСЗО "Ураган" для обстрілу Харківської області.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

Росіяни обстріляли Харківську область: є жертва і поранені

Як повідомлялося раніше, вночі росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували у трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.

Вноча українські військові збили дві російські крилаті ракети "Калібр" в Харківській області.

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