Росіяни обстріляли Харківську область: є жертва і поранені

Російські окупанти обстріляли Богодухівський район Харківської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, троє зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зранку, близько 7:30, окупанти обсьріляли Баранівку. Через обстріл загинула 50-річна жінка та зазнав поранень 28-ліній чоловік. Також близько 12:30 росіяни обстріляли Золочів. Внаслідок атаки отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка. Пошкоджено зазнали два житлових будинки. За попередніми даними, загарбники викорисловували РСЗО "Ураган" для обстрілу Харківської області. Прокуратура розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).