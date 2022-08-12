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В результаті обстрілу Запоріжжя загинула людина, є поранені

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Запоріжжя, П'ятниця 12 серпня 2022 22:32
В результаті обстрілу Запоріжжя загинула людина, є поранені Ілюстративне фото: в результаті обстрілу Запоріжжя загинула людина, є поранені (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу росіянами Запоріжжя загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу", - написав він.

Міська рада висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Страрух зазначив, що внаслідок обстрілу загинула 71-річна жінка. Також він повідомив, що поранень зазнала ще одна 66-річна жінка.

Ще двоє жителів обласного центру, за його інформацією, отримали осколкові поранення. Після наданої першої допомоги вони доправлені до лікарні.

Нагадаємо, 12 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Росіяни випустили по місту 5 снарядів, які влучили у об'єкти Шевченківського району. Один з ударів прийшовся на АЗС.

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