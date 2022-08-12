Погода в Україні продовжує погіршуватися: де будуть грози та град

Погода в Україні завтра продовжить погіршуватися. Грози та дощі очікуються майже по всій території країни, місцями град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини очікують грози. При цьому окремих районах можливий і град.

У Києві та області завтра синоптики також прогнозують грози. Оголошений I рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, українців попереджають і про підвищення рівнів води через дощі.

Так, за даними рятувальників, 13-15 серпня на річках басейнів Прута та Сірету, очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями, але без негативних наслідків.

Разом з тим в місцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків. Оголошений ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.