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Росіяни вночі випустили по Краматорську 11 ракет (фото)

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Краматорськ, П'ятниця 12 серпня 2022 10:21
Росіяни вночі випустили по Краматорську 11 ракет (фото) Фото: росіяни вночі випустили по Краматорську 11 ракет (pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі випустили по Краматорську Донецької області 11 ракет. Також ворог атакував і Курахове, люди опинилися під завалами, спричинилися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

"11 ракетних обстрілів пережив цієї ночі Краматорськ. Росіяни били по приватному сектору, за попередньою інформацією, пошкодили три житлові будинки. За щасливим збігом обставин, жертв на поранених немає", - написав Кириленко.

За його словами, у Кураховому ворог влучив у житлову двоповерхівку в центрі міста. Пошкоджені приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці. Без постраждалих.

"Через обстріли у місті зчинилися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці. На даний час з-під завалів вдалося врятувати жінку та підняти на поверхню тіла двох загиблих чоловіків", - повідомив Кириленко.

Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, перетворюючи міста та селища на руїни і знищуючи місцеве населення.

"Перебувати на території області небезпечно. Тож вкотре закликаю: евакуюйтеся! Евакуація рятує життя", - закликав очільник області.

Нагадаємо, через обстріли Донецької області російська армія за минулу добу вбила сімох мирних жителів.

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