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Росіяни випустили п'ять снарядів по Запоріжжю: сталася пожежа, є поранена

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Запоріжжя, П'ятниця 12 серпня 2022 20:03
Росіяни випустили п'ять снарядів по Запоріжжю: сталася пожежа, є поранена Фото: росіяни обстріляли Запоріжжя (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти ввечері 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. По місту випустили 5 снарядів, які влучили у об'єкти Шевченківського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру", - розповів очільник області.

Старух додав, що в результаті обстрілів постраждала жінка, а також спалахнула пожежа.

"Інформація згодом буде уточнена. Дотримуємось правил повітряної тривоги", - зазначив він.

Оновлено 20:20.

Виконувач обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі розповів, що один з ударів прийшовся на АЗС.

"Також є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя. Інформація потребує додаткового уточнення", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Запоріжжі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше 5 вибухів, які чули у різних районах міста.

Разом з тим стало відомо, що над Миколаївською областю українські військові збили ворожу ракету.

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