Росіяни випустили п'ять снарядів по Запоріжжю: сталася пожежа, є поранена
Російські окупанти ввечері 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. По місту випустили 5 снарядів, які влучили у об'єкти Шевченківського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру", - розповів очільник області.
Старух додав, що в результаті обстрілів постраждала жінка, а також спалахнула пожежа.
"Інформація згодом буде уточнена. Дотримуємось правил повітряної тривоги", - зазначив він.
Оновлено 20:20.
Виконувач обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі розповів, що один з ударів прийшовся на АЗС.
"Також є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя. Інформація потребує додаткового уточнення", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Запоріжжі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше 5 вибухів, які чули у різних районах міста.
Разом з тим стало відомо, що над Миколаївською областю українські військові збили ворожу ракету.
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