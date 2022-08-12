Росіяни випустили п'ять снарядів по Запоріжжю: сталася пожежа, є поранена

Російські окупанти ввечері 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. По місту випустили 5 снарядів, які влучили у об'єкти Шевченківського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру", - розповів очільник області. Старух додав, що в результаті обстрілів постраждала жінка, а також спалахнула пожежа. "Інформація згодом буде уточнена. Дотримуємось правил повітряної тривоги", - зазначив він. Оновлено 20:20. Виконувач обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі розповів, що один з ударів прийшовся на АЗС. "Також є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя. Інформація потребує додаткового уточнення", - додав він.