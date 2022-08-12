Обстріл житлового сектору Краматорська: є загиблі, багато поранених

Фото: Внаслідок обстрілу Краматорську є загиблі та багато поранених (Getty Images)

Внаслідок вечірнього удару російськими військовими по Краматорську щонайменше двоє загинули, а також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Кириленко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних. Також зафіксовано пошкодження щонайменше 20 будинків та пожежу у приватному секторі. Правоохоронці та рятувальники працюють на місці події та встановлюють остаточні дані.