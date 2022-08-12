ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лише онлайн. Харків не відкриватиме школи, - мер

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 12 серпня 2022 16:20
Лише онлайн. Харків не відкриватиме школи, - мер Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Через постійні обстріли Харків з початком нового навчального року не відкриватиме школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова на телемарафоні.

"Безумовно, ситуація напружена. Ми не будемо відкривати школи, школи будуть працювати в режимі онлайн-навчання. Звичайно, сьогодні є проблема, пов'язана з першокласниками, тими, хто йде в другий клас. Ми теж будемо пробувати їх вчити онлайн. Можу сказати, що на сьогодні в перші класи записалися близько 7 000 маленьких харків'ян, у яких російський агресор вкрав 1 вересня", - зазначив він.

За його словами, можливо, для першокласників буде розроблена програма в ігровій формі.

Нагадаємо, минулого тижня начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов говорив, що рішення щодо шкіл Харкова ще не прийнято.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків школа Ігор Терехов
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей