Лише онлайн. Харків не відкриватиме школи, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова на телемарафоні.

"Безумовно, ситуація напружена. Ми не будемо відкривати школи, школи будуть працювати в режимі онлайн-навчання. Звичайно, сьогодні є проблема, пов'язана з першокласниками, тими, хто йде в другий клас. Ми теж будемо пробувати їх вчити онлайн. Можу сказати, що на сьогодні в перші класи записалися близько 7 000 маленьких харків'ян, у яких російський агресор вкрав 1 вересня", - зазначив він.

За його словами, можливо, для першокласників буде розроблена програма в ігровій формі.