Росіяни обстріляли Криворізький район з РСЗВ: було 8 прильотів
Росіяни ввечері 12 серпня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука у Telegram.
Росіяни здійснили атаку близько 18:00. Вони обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській територіальній громаді. Там було зафіксовано 8 прильотів. Постраждалих внаслідок атаки немає.
В інших районах Дніпропетровської області протягом дня було тихо.
Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області. Постраждали три людини.
10 серпня окупанти двічі обстрілювали з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, ще 13 - постраждали.
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