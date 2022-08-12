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Росіяни обстріляли Криворізький район з РСЗВ: було 8 прильотів

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Дніпропетровська область, П'ятниця 12 серпня 2022 21:29
Росіяни обстріляли Криворізький район з РСЗВ: було 8 прильотів Фото: росіяни обстріляли Криворізький район з РСЗВ (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни ввечері 12 серпня обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука у Telegram.

Росіяни здійснили атаку близько 18:00. Вони обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській територіальній громаді. Там було зафіксовано 8 прильотів. Постраждалих внаслідок атаки немає.

В інших районах Дніпропетровської області протягом дня було тихо.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області. Постраждали три людини.

10 серпня окупанти двічі обстрілювали з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули щонайменше 11 людей, ще 13 - постраждали.

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Дніпропетровська область
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