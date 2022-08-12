Росіяни обстріляли Криворізький район з РСЗВ: було 8 прильотів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука у Telegram .

Росіяни здійснили атаку близько 18:00. Вони обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади, а також село Перше Травня в Апостолівській територіальній громаді. Там було зафіксовано 8 прильотів. Постраждалих внаслідок атаки немає.

В інших районах Дніпропетровської області протягом дня було тихо.