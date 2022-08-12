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Україна отримала від Британії нову партію РСЗВ М270

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 11:07
Україна отримала від Британії нову партію РСЗВ М270 Фото: Україна отримала від Британії нову партію РСЗВ М270 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Велика Британія передала українським Збройним силам нову партію реактивних систем залпового вогню М270. Вони вже прибули в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Міноборони Олексія Рєзнікова.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270. Дякую Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка дивовижна і так важлива для України. Наша армія вміло використає це "поповнення" на полі бою. PS: Скоро прибудуть і інші "подарунки", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності NASAMS протягом декількох місяців.

Як відомо, 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.

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