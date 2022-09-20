Удары россиян по Южноукраинской АЭС и продвижение ВСУ на востоке: новости за 19 сентября

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Южноукраинской атомной электростанции. Тем временем украинские военные смогли освободить еще несколько населенных пунктов на Донбассе.

Подробнее о том, что произошло в понедельник, 19 сентября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне ночью обстреляли Южноукраинскую АЭС: ракета упала в 300 метрах от реакторов

В ночь на понедельник, 19 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС. Одна из ракет упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

В результате атаки ударной волной было повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Украинские военные продолжают контрнаступление на Донбассе

Бойцы вооруженных сил Украины продолжили свое контрнаступление в Донецкой и Луганской областях. В частности, они установили контроль над поселком Яровая (Донецкая область) и Белогоровкой (Луганская область).

McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны

McDonald's начинает поэтапное возобновление работы в Украине. С 20 сентября начнут работать три ресторана в Киеве, но только на доставку через McDelivery.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева - на проспекте Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.

Германия передала Украине две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo

Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo.

Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", - заявили в Минобороны ФРГ.

Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000

Правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Также украинские военные получат от ФРГ комплект боеприпасов для САУ.

Словения передаст Украине десятки танков в обмен на грузовики от Германии

Словения передаст украинским военным 28 танков M-55 S. Взамен она получит от Германии 40 грузовиков.

Соответствующее соглашение подписали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

Дожди пока не отступают: прогноз погоды на вторник

Во вторник, 20 сентября, в Украине будет дождливо. При этом в западных областях ожидается туман.

Ночью в большинстве областей Правобережья, а днем в Украине, кроме юго-востока, временами ожидается дождь. В то же время в центральных областях и южной части местами дожди с грозами.