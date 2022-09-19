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Німеччина передасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000

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Понеділок 19 вересня 2022 18:06
Німеччина передасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000 Фото: Німеччина передасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000 (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

"Незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну ще чотирма Panzerhaubitze 2000, включаючи комплект боєприпасів", - сказано в повідомленні.

Таким чином, кількість САУ, які Україні поставили Німеччина разом з Нідерландами, збільшилася до 22.

Нагадаємо, раніше німецикий уряд схвалив продаж Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про укріплення ЗСУ у довгостроковій перспективі.

Окрім того, Литва погодилася відремонтувати німецькі гаубиці "PzH 2000", які вже передали Україні.

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