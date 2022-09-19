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ЗСУ взяли під контроль Білогорівку Луганської області, - Гайдай

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Понеділок 19 вересня 2022 15:46
ЗСУ взяли під контроль Білогорівку Луганської області, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (t.me/dom_channel)
Автор: Іван Носальський

Українські військові очистили від російських солдатів та взяли під свій контроль селище Білогорівка (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

За його словами, раніше Білогорівка переходила з-під контролю українських військ до росіян.

"Але на сьогоднішній день зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил", - наголосив Гайдай.

ЗСУ взяли під контроль Білогорівку Луганської області, - ГайдайБілогорівка на карті (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, згідно з даними карти Deepstatemap , українські військові 18 вересня просунулися у бік Лисичанська Луганської області.

Також ми писали, що, за словами Гайдая, 17 вересня, українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки росіян у Луганській області.

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Збройні сили України Луганськ Війна Росії проти України
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