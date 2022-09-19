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Російські окупанти обстріляли Сумську область: поранено людину

Новина українською →
Україна, Понедельник 19 сентября 2022 20:47
Російські окупанти обстріляли Сумську область: поранено людину Фото: Російські окупанти обстріляли Сумську область: поранено людину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

У понеділок, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативно-тактичного угруповання "Суми".

"В другій половині дня, зафіксовано обстріли Краснопільської громади, що велися зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні.

Ворог використовував реактивну артилерію для обстрілу Славгороду. У результаті сталося загоряння житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль.

Російські окупанти обстріляли Сумську область: поранено людину"Одна цивільна особа поранена. За попередньою інформацією контузія та осколкове поранення", - додали наостанок.

Нагадаємо, що під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у селі Стрілеча (Харківська область) росіяни з танка почали обстрілювати населений пункт.

Також, окупанти обстріляли 3 громади Сумської області. Росіяни гатили із САУ та мінометів.

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