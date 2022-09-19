Російські окупанти обстріляли Сумську область: поранено людину

У понеділок, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Сумську область, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативно-тактичного угруповання "Суми".

"В другій половині дня, зафіксовано обстріли Краснопільської громади, що велися зі сторони РФ", - йдеться у повідомленні. Ворог використовував реактивну артилерію для обстрілу Славгороду. У результаті сталося загоряння житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль. "Одна цивільна особа поранена. За попередньою інформацією контузія та осколкове поранення", - додали наостанок.