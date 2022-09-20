Удари росіян по Південноукраїнській АЕС та просування ЗСУ на сході: новини за 19 вересня

Російські окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській атомній електростанції. Тим часом українські військові змогли звільнити ще кілька населених пунктів на Донбасі.

Докладніше про те, що сталося у понеділок, 19 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від реакторів

У ніч на понеділок, 19 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС. Одна з ракет впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Внаслідок атаки ударною хвилею було пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу.

Українські військові продовжують контрнаступ на Донбасі

Бійці збройних сил України продовжили свій контрнаступ у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, вони встановили контроль над селищем Ярова (Донецька область) та Білогорівкою (Луганська область).

McDonald's відновлює роботу в Україні: як і коли почнуть відкриватися ресторани

McDonald's розпочинає поетапне відновлення роботи в Україні. З 20 вересня почнуть працювати три ресторани у Києві, але тільки на доставку через McDelivery.

Першими запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва - на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7 та на проспекті Гагаріна, 2а.

Німеччина передала Україні дві установки Mars II та 50 бронемобілів Dingo

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку. ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo.

Окрім техніки, у Німеччині також запустять навчальні проєкти для українських військових.

"Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність та суверенітет", - заявили в Міноборони ФРН.

Німеччина передасть Україні ще чотири САУ Panzerhaubitze 2000

Уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Також українські військові отримають від ФРН набір боєприпасів для САУ.

Словенія передасть Україні десятки танків в обмін на вантажівки від Німеччини

Словенія передасть українським військовим 28 танків M-55S. Натомість вона отримає від Німеччини 40 вантажівок.

Відповідну угоду підписали канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

Дощі наразі не відступають: прогноз погоди на вівторок

У вівторок, 20 вересня, в Україні буде дощ. При цьому у західних областях очікується туман.

Вночі у більшості областей Правобережжя, а вдень в Україні, окрім південного сходу, часом очікується дощ. Водночас у центральних областях та південній частині місцями дощі з грозами.