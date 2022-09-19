Окупанти обстрілюють АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару. Місто знову частково без води

Російські окупанти обстрілюють АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару. Через обстріли в місті зникло водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Мелітополь .

"АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару під обстрілом", - йдеться в повідомленні.

За даними мера Енергодару Дмитра Орлова, місцеві мешканці повідомляють про провокації окупантів, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища і одночасно з цим запускають снаряди по об’єктах промислової зони міста.

"Внаслідок цих обстрілів в частині мікрорайонів Енергодара знову зникло водопостачання. Що саме пошкоджено та наскільки серйозно - з’ясовуємо", - написав він в своєму Telegram-каналі.