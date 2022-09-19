Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Одна з цивільних отримала поранення
Російські військові обстріляли з важкої артилерії Дніпропетровську область. Одна з цивільних отримала поранення внаслідок удару.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
За словами Резніченка, окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.
"Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди", - пише голова ОВА.
Як відзначив Резніченко, постраждала наразі перебуває у лікарні. Медики оцінюють її стан, як середньої тяжкості.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 18 вересня, російські військові завдали 52 удари по Сумській області. Внаслідок удару загинув цивільний.
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