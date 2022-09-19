Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Одна з цивільних отримала поранення

Російські військові обстріляли з важкої артилерії Дніпропетровську область. Одна з цивільних отримала поранення внаслідок удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За словами Резніченка, окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. "Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди", - пише голова ОВА. Як відзначив Резніченко, постраждала наразі перебуває у лікарні. Медики оцінюють її стан, як середньої тяжкості.