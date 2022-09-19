У Донецькій області в селищі Ярова, яке розташоване між Святогірськом та Дробишевим, майорить прапор України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Фото: Ярова (карта Google) "Селище повністю контролюється ЗСУ", - повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

Фото: у Яровій Донецької області підняли український прапор (t.me/operativnoZSU) Відзначимо, що ще вчора, згідно з даними Deepstatemap, селище Ярова перебувало у "сірій зоні".