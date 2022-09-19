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У Яровій Донецької області підняли український прапор

Новость на русском →
Понеділок 19 вересня 2022 14:13
У Яровій Донецької області підняли український прапор Фото: у Яровій Донецької області підняли український прапор (t.me/operativnoZSU)
Автор: Сергій Пишкін

У Донецькій області в селищі Ярова, яке розташоване між Святогірськом та Дробишевим, майорить прапор України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

У Яровій Донецької області підняли український прапор

Фото: Ярова (карта Google)

"Селище повністю контролюється ЗСУ", - повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошніков.
У Яровій Донецької області підняли український прапор

Фото: у Яровій Донецької області підняли український прапор (t.me/operativnoZSU)

Відзначимо, що ще вчора, згідно з даними Deepstatemap, селище Ярова перебувало у "сірій зоні".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український прапор також вивісили у селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області.

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