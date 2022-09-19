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Дощі наразі не відступають: прогноз погоди на вівторок

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Київ, Понеділок 19 вересня 2022 15:00
Дощі наразі не відступають: прогноз погоди на вівторок Фото: В Україні 20 вересня буде дощ, місцями із грозами (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 20 вересня, в Україні буде дощ. При цьому у західних областях очікується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook .

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

При цьому вночі у більшості областей Правобережжя, а вдень в Україні, окрім південного сходу, часом очікується дощ. Водночас у центральних областях та південній частині місцями дощі з грозами.

У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, у південній частині до +13, а вдень +9 +14, при цьому на півдні та сході країни +17 +22.

На високогір'ї Карпат очікується дощ із мокрим снігом. Температура вночі та вдень очікується в межах 0 +5 градусів.

Дощі наразі не відступають: прогноз погоди на вівторок

Погода в Києві та області

Завтра у столичному регіоні буде хмарно із проясненнями, часом дощ. При цьому вночі прогнозується невеликий дощ. Вітер південний із переходом на західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +9 +14. У Києві температура повітря вночі коливатиметься в межах +6+8 градусів, а вдень +11 +13.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на поточний робочий тиждень.

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