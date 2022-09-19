У Харківській області шестеро людей підірвалися на мінах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

За його словами, двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє - в Ізюмському, два - у Чугуївському. Усіх їх доправили до лікувальних закладів із пораненнями.

"Ще раз закликаю всіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіччя доріг, лісосмуг та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де вже проведено розмінування", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Балаклії загинув енергетик при виконанні службових обов'язків. Чоловік підірвався на ворожій розтяжці.

Крім того, в Сумській області нещодавно автомобіль із цивільними наїхав на міну.

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