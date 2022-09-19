ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від реакторів

Новость на русском →
Миколаївська область, Понеділок 19 вересня 2022 09:07
Росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС: ракета впала за 300 метрів від реакторів Фото: Росіяни вночі обстріляли Південноукраїнську АЕС (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на понеділок, 19 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Південноукраїнській АЕС. Одна з ракет впала за 300 метрів від ядерних реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Енергоатому" у Telegram .

"Ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Южноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" заявили, що всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світу. Їх треба негайно зупинити, щоб не допустити нової катастрофи!" - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що окупанти щодня обстрілюють населені пункти Миколаївської області. Глава ОВА Віталій Кім не виключає, що російська армія спробує піти у наступ у деяких районах Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, - Генштаб
Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, - Генштаб
DAILY
Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ