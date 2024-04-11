Нидерланды дополнительно выделят 400 млн евро на помощь Украине, - СМИ

Правительство Нидерландов выделит дополнительные 400 млн евро (428 млн долларов) на помощь Украине в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL News .

По информации источников издания, 400 млн евро дополнят более чем 2 млрд евро, которые Нидерланды выделили на помощь Украине в 2024 году.

Также журналисты уточняют, что Украина может рассчитывать на помощь Нидерландов в 2025 году. В весеннем меморандуме правительство предусмотрело на это 1,5 млрд евро.

"Деньги предназначены в основном для военной поддержки, а также для установления справедливости, восстановления и реконструкции", - пишет RTL News.