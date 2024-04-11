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Норвегия может передать Украине более 20 самолетов F-16, но не все рабочие, - СМИ

Норвегия, Четверг 11 апреля 2024 23:01
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Норвегия может передать Украине более 20 самолетов F-16, но не все рабочие, - СМИ Фото: Норвегия готовится передать Украине истребители F-16 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В рамках коалиции истребителей F-16 Норвегия готовится передать Украине 22 американских истребителя. Большая часть из них находится в пригодном к использованию состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nettavisen.

По данным издания, Норвегия получила разрешение от США на передачу Украине 22 истребителей F-16, а также

  • двигателей,
  • вспомогательных материалов,
  • тренажеров,
  • запчастей,
  • и другого соответствующего оборудования.

Однако не все из этих 22 истребителей полностью исправны - часть может использоваться для запчастей и ремонта других самолетов.

Nettavisen пишет, что пригодными для полета являются 12 самолетов F-16, которые Норвегия планировала продать американской компании Draken International.

"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, зато будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", - пишет издание.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн. долларов.

Также недавно Киев начал переговоры с Осло по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

При этом Норвегия присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

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