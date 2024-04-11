Удары по Харькову, Львову и не только: какие последствия массированной воздушной атаки РФ

Российские оккупанты в ночь на 11 апреля нанесли по Украине массированный воздушный удар с применением крылатых, баллистических и аэробалистических ракет ("Кинжал"), а также дронов-камикадзе. Взрывы раздавались, в частности, в Харькове и Львове, под атакой также находились объекты энергетики.

Что известно о последствиях вражеского комбинированного воздушного удара - читайте в материале РБК-Украина .

В публикации использовались материалы по публикациям на Telegram-каналах командования Воздушных сил Украины, мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, главы Львовской ОВА Максима Козицкого, пресс-службы Сил обороны Юга Украины, главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, заявление руководителя ОК пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона Facebook министра энергетики Германа Галущенко, Telegram-канал ДТЭК, Facebook начальника в ГУ Нацполиции Харьковской области Владимира Тимошко, Telegram заместителя Руководителя Офиса Президента Украины Алексея Кулебы.

Чем оккупанты били по Украине

О запуске ударных беспилотников типа "Шахед" сообщали в Воздушных силах еще поздно вечером, 10 апреля. После полуночи и далее в течение ночи воздушная тревога распространилась по всей территории Украины.

Около половины второго ночи стало известно о взлете около девяти бортов стратегических самолетов-бомбардировщиков Ту-95 из Мурманской области (РФ). Почти в четыре часа бомбардировщики Ту-95МС совершили маневр в районе пусковых рубежей. Был зафиксирован пуск крылатых ракет.

А позже, около шести часов утра, в ВС сообщили о движении четырех бортов МиГ-31К, и впоследствии - о пусках аэробалистических ракет "Кинжал" по территории Украины.

Взрывы, последствия атаки

Этой ночью сначала заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны на юге Украины, в частности, в Одесской области. Позже стало известно о работе ПВО в Киевской области - по вражеским дронам-камикадзе.

В Харькове и области раздавались взрывы из-за ракетных ударов оккупантов. Местные власти уточнили, что по городу и региону в общей сложности захватчики нанесли по меньшей мере десять ударов.

Также в пабликах писали о проблемах со светом после взрывов в Харькове. В мэрии добавили, что в городе возможны проблемы с энергоснабжением, так как враг снова целил по энергетике. Мэр Терехов также заявил, что метро в ближайшие часы не будет работать. В ОВА отметили, что перебои с электроснабжением уже фиксируются.

Данных о пострадавших в Харькове и области не было, отметили представители властей. Где именно были "прилеты", пока не уточняется. В полиции рассказали, что утром войска РФ атаковали Харьков и пригород, предварительно, используя для ударов ЗРК С-300.

По словам заместителя руководителя ОП Алексея Кулебы, самая сложная ситуация из-за нынешней массированной атаки РФ по Украине - в Харьковской области.

"Там более 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и покинуть город в темноте. Сейчас уже есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качестве укрытия", - рассказал чиновник.

По Киевской области, как сообщил утром начальник ОВА Руслан Кравченко, сегодня были удары "Шахедами" и ракетами.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры", - рассказал он и добавил, что информация о пострадавших и погибших пока не поступала.

Чиновник добавил также, что все оперативные службы на месте, идет тушение пожара на объекте.

Во Львовской и Ивано-Франковской областях работали силы и средства ПВО из-за ракетных атак. В частности, по Львову враг запускал ракеты "Канджал".

Позже глава Львовской ОВА Николай Козицкий уточнил, что враг атаковал 2 объекта критической энергетической инфраструктуры в области крылатыми ракетами разного класса и дронами. А именно объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском.

"Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные. Жертв и пострадавших в результате атак врага нет. Все системы жизнеобеспечения во Львовской области работают в штатном режиме", - проинформировал чиновник.

Взрывы этой ночью также звучали в Запорожской области . В Силах обороны юга Украины рассказали, что в Запорожском районе из-за ракетного удара врага был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было, добавили военные.

. В Силах обороны юга Украины рассказали, что в Запорожском районе из-за ракетного удара врага был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было, добавили военные. В Николаевской области обломки сбитых "Шахедов" упали на открытой территории, данных о разрушениях и пострадавших нет.

обломки сбитых "Шахедов" упали на открытой территории, данных о разрушениях и пострадавших нет. В Одесской области обломки сбитых дронов-камикадзе вызвали возгорание на территории энергообъекта - был пожар, который уже ликвидировали.

Атака по энергообъектам в четырех областях

По словам главы Минэнерго, в эту ночь и утром были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

"Энергетики уже работают над устранением последствий", – рассказал Герман Галущенко.

В компании ДТЭК в свою очередь сообщили о том, что во время этой комбинированной атаки РФ били по двум их теплоэлектростанциям. Энергетики отметили, что было серьезно повреждено оборудование предприятий.

"По окончании атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - передали в ДТЭК.

Работа ПВО

Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке, этой ночью силами и средствами ПВО были сбиты 37 "Шахедов", а всего враги запускал по Украине 40 ударных дронов. Что касается сбитых ракет, информация уточняется, добавили в военном командовании.

В ОК "Юг" уточнили, что в зоне их ответственности был сбит, в том числе 21 дрон-камикадзе. А именно 7 - в Одесской области, 8 в Николаевской области, по 3 - в Херсонской и Днепропетровской областях.

"Ночью враг массированно атаковал юг Украины очередными волнами ударных дронов. Боевая работа продолжалась более 5 часов. Под прицелом агрессора снова энергетическая инфраструктура", - добавили военные.