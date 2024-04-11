Пустая угроза. Журналист объяснил решение Европарламента по бюджету Совета ЕС

Решение Европейского парламента не одобрять бюджет Совета ЕС, пока европейские страны не найдут для Украины дополнительные системы Patriot - это "пустая угроза и чистый политический театр". Деньги давно потрачены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Извините, что разбиваю надежды украинских СМИ, но решение Европейского парламента не одобрять бюджет Совета ЕС на 2022 (!) год, чтобы заставить ЕС прислать Patriot Украине - это пустая угроза и чистый политический театр. Выписка - закрытие счетов, деньги потрачены!" , - написал журналист.

Что предшествовало

В четверг, 11 апреля, Европарламент заблокировал решение о финансировании Европейского Совета. Причиной стало требование предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Во время выступления в Европейском парламенте депутат из фракции Renew Ги Верхофстадт предложил убрать повестку дня решения о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot.

Он добавил, что страны ЕС имеют около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках. Призыв европейского депутата поддержали 515 парламентариев, 62 были "против".

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", - написал Верхофстадт в соцсетях.

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