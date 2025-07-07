Удар по криптокошелькам РФ и атака "Кинжалами" на Староконстантинов: новости за выходные

Зеленский подписал особый пакет санкций против РФ

Новый санкционный пакет Украины, который был подписан в воскресенье, 6 июля, направлен на блокирование финансовых схем России, в частности через криптовалюты.

В список ограничений вошли 60 компаний и более 70 граждан РФ.

По словам Зеленского, данный санкционный пакет был синхронизирован с украинскими партнерами по инициативе самой Украины.

Атака на Староконстантинов

Напомним, что в ночь на 5 июля российские военные выпустили по Украине 322 дрона. Основное направление удара был именно Староконстантинов Хмельницкой области.

Уже днем 5 июля российские военные снова выпустили по Украине две ракеты типа "Кинжал". Обе цели были направлены по Староконстантинову Хмельницкой области.

Россияне очень часто пытаются бить по этому городу, поскольку там расположена лучшая украинская авиабаза. Ночью они обычно атакуют город беспилотниками, иногда запускают по нему ракеты - как "Кинжалы", так и крылатые, или баллистические. Однако все российские потуги ни к чему не привели.

Подробнее о том, что такое российская ракета Х-47М2, чем она опасна и какие комплексы ПВО могут ее сбить - в материале РБК-Украина.

Мощный взрыв в Киеве

Днем 6 июля в Киеве на Троещине местные услышали взрывы. После этого местные паблики сообщили, что в части Днепровского района города пропал свет.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

А тем временем "Киевтеплоэнерго" заявило, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, а угрозы энергоснабжения Киева нет.

Позже председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов рассказал, что на самом деле вызвало взрыв.

Шторм в США

Еще утром 4 июля, в центральном Техасе началось внезапное наводнение. Под удар попал округ Керр, вода всего за 45 минут поднялась на 8-9 метров.

Как следствие шторма, в частном детском лагере "Мистик" из 700 человек, которые находились там, десятки погибли и пропали без вести. Среди погибших директор лагеря Дик Истленд, который до последнего спасал людей, а также трое детей до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова соболезнования США из-за смертоносного наводнения в Техасе.

Заметим, что сегодня президент США Дональд Трамп объявил состояние стихийного бедствия в округе Керр штата Техас, где из-за масштабного наводнения уже погибло 59 человек. В целом стихийное бедствие унесло в Техасе уже по меньшей мере 69 жизней.

В Турции сбежавший лев напал на спящего мужчину

В курортном городе Манавгат утром из зоопарка сбежал лев по имени Зевс. А уже через несколько часов оннапал на 53-летнего мужчину, который спал на улице после полива фисташковых деревьев.

"Я услышал шелест. Когда я поднял одеяло, лев напал на меня... Мы боролись и боролись... Я схватил его за шею и сжал. В этот момент он немного убежал", - рассказал пострадавший.

Полицейские нашли льва в лесу с помощью дронов.

СМИ опубликовали "тайный запрос" Украины на немецкое оружие

По данным Bild, Украина просит четыре батареи противовоздушной обороны IRIS-T SLM, но об этом было известно и раньше. Подробнее о запросе Киева к Германии можно узнать в материале РБК-Украина.

TikTok 2.0 Компания запускает новое приложение в США

По данным анонимных источников, TikTok создает новую версию своего приложения для пользователей в Соединенных Штатах накануне запланированной продажи приложения группе инвесторов.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что начнет переговоры о возможном соглашении по TikTok с Китаем в понедельник или вторник

Россиянам два дня подряд отменяют сотни авиарейсов

Из-за угрозы атак неизвестных дронов у россиян снова наблюдается коллапс в аэропортах. К вечеру воскресенья не обслуживались рейсы аэропортов:

Москва (Пулково),

Иваново (Южный),

Калуга (Грабцево),

Санкт-Петербург (Пулково),

Тамбов (Донское).

Всего отменено около 287 рейсов, если не считать данные, где работа была полностью приостановлена.