Староконстантинов под атакой: россияне запустили два "Кинжала"

Днем 5 июля российские военные выпустили по Украине две ракеты типа "Кинжал". Обе цели были направлены по Староконстантинову Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

Уже через несколько минут стало известно, что ракета пошла курсом на Староконстантинов. Еще через несколько минут оккупанты выпустили по городу вторую ракету.

Около 17:30 украинские военные объявили ракетная опасность по всей территории страны из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Ночная атака на Украину

Напомним, что в ночь на 5 июля российские военные выпустили по Украине 322 дрона. Основное направление удара был именно Староконстантинов Хмельницкой области.

Вражескую атаку в течение ночи отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего в Хмельницкой ОВА уточнили, что во время ночной и утренней российских атак силы ПВО обезвредили 42 дрона.

"Места падения обломков устанавливаются. Информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало", - отметил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Отметим, что этой ночью россияне также массированно атаковали Чугуев Харьковской области. По последним данным известно об 11 пострадавших в результате удара, среди них двое детей.

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