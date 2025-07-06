IRIS-T, ракеты и бронетехника: Украина отправила большой запрос на оружие Германии

Украина отправила Германии большой запрос на поставку военной помощи. Он охватывает системы противовоздушной обороны, боеприпасы к ним, инженерную бронетехнику и другое снаряжение, необходимое Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild и аналитический аккаунт German Aid to Ukraine , который отслеживает оказание помощи Украине Берлином.

По данным газеты, Украина предоставила Германии список нужной ВСУ техники, боеприпасов и снаряжения. Источники издания среди военных и политиков подтвердили его существование. Что просит Киев:

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM;

1500 ракет малой дальности для IRIS-T;

500 ракет средней дальности для IRIS-T;

200 000 40-мм снарядов для зенитных самоходных установок "Гепард";

1000 бронемашин с противоминной защитой (MRAP);

200 гусеничных бронемашин;

30 инженерных машин разминирования;

20-30 инженерных машин WiSENT;

200 внедорожников;

1000 систем глушения GPS для защиты от беспилотников;

200 наземных радиолокаторов наблюдения.

Между тем GAU отмечает, что просьба относительно систем ПВО уже удовлетворена, поскольку в конце мая Украина подписала с Германией контракт на поставку четырех единиц IRIS-T SLM в рамках пакета помощи на пять миллиардов евро.

"Что касается поставок ракет, то речь идет о порядках масштабов, о которых раньше можно было только мечтать. По состоянию на февраль 2025 года в Украину было поставлено "только" 658 ракет IRIS-T/IRIS-T SL. Поэтому здесь речь идет о поставках чуть более чем в три раза большего количества ракет, чем было поставлено до сих пор в течение трех лет войны по одному контракту", - добавляет аналитик.

Также напоминается, что Германия обещала предоставить 100 наземных радаров наблюдения. При этом министр обороны Германии Борис Писториус во время одного из заседаний сообщил, что передать Украине планируется 1100 радаров, поставка которых уже подтверждена.