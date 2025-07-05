Техас накрыло внезапное наводнение: более 20 погибших, десятки детей пропали без вести
В Центральном Техасе из-за катастрофического наводнения погибли по меньшей мере 24 человека, еще до 25 детей из лагеря для девочек считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Стихия ударила рано утром 4 июля после стремительного поднятия уровня реки Гваделупе.
По словам властей, основной удар стихии пришелся на округ Керр, примерно в 100 км от Сан-Антонио.
Уровень воды достиг 8 метров всего за 45 минут, размывая дороги и смывая даже кареты скорой помощи. В отдельных местах вода достигала почти 9 метров.
Шериф округа Ларри Лейта сообщил на вечерней пресс-конференции, что более 230 человек эвакуированы или спасены в течение пятницы, многие из них - с помощью вертолетов.
Особенно пострадал лагерь "Mystic", где на момент наводнения находилось более 700 детей.
Реакция властей
"Будьте уверены, никто не знал, что приближается такое наводнение. Это самая опасная речная долина в Соединенных Штатах", - заявил судья округа Роб Келли.
Он подчеркнул, что никто не ожидал столь стремительного и мощного наводнения.
Начальник службы по чрезвычайным ситуациям штата Техас Ним Кидд добавил, что такое количество осадков не предполагалось ни в каких прогнозах.
Вице-губернатор Дэн Патрик заявил, что власти сделают "все возможное", чтобы найти пропавших девушек.
Правительство штата уже обратилось за помощью к Белому дому. Губернатор Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение и пообещал привлечь все необходимые ресурсы до завершения поисково-спасательной операции.
Напомним, что в мае в Нигерии произошло масштабное наводнение после сильных ливней. Погибли более 100 человек, десятки домов смыло водой.
По данным властей, погибли по меньшей мере 110 человек, десятки считаются пропавшими без вести. Стихия ударила по городу Моква в штате Нигер.
Как сообщил глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Абуллахи Баба-Арах, потоки воды смыли более 50 жилых домов вместе с жителями.
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