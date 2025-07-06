Наводнение в Техасе: 69 человек погибли, Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате
Президент США Дональд Трамп объявил состояние стихийного бедствия в округе Керр штата Техас, где из-за масштабного наводнения уже погибло 59 человек. В целом стихийное бедствие унесло в Техасе уже по меньшей мере 69 жизней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Трампа в Truth Social и службу новостей CNN.
Трамп заявил, что он подписал декларацию о масштабном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас. Президент признал, что много людей погибло, также есть пропавшие без вести. Ведется ликвидация последствий, удалось спасти более 850 человек.
"Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с лидерами штатов и местными лидерами. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм вчера была на месте событий вместе с губернатором Грегом Эбботтом, который упорно работает, чтобы помочь людям своего большого штата", - добавил он.
По данным CNN, подразделения Федерального агентства по управлению в критических ситуациях (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) были развернуты в Техасе после того, как Трамп подписал документ.
"Береговая охрана США использует два вертолета в районе Льяно, штат Техас, и помогает двумя вертолетами и тремя самолетами C-144, оснащенными тепловизионными камерами, в поиске еще выживших", - сообщило Министерство внутренней безопасности США, подтвердив, что 850 человек удалось спасти.
Между тем количество погибших от наводнения составило уже 69 человек, из которых 59 погибших именно в округе Керр - 38 взрослых и 21 ребенок. 12 человек считаются пропавшими без вести - речь идет об 11 детях и их вожатом из частного лагеря "Мистик". Лагерь попал под удар стихии, большинство погибших было именно оттуда.
Наводнение в Техасе: что известно
Внезапное наводнение в центральном Техасе началось утром 4 июля, когда после сильных паводков вышла из берегов река Гваделупе. Под удар попал округ Керр, вода всего за 45 минут поднялась на 8-9 метров.
В частном детском лагере "Мистик" из 700 человек, которые находились там, десятки погибли и пропали без вести. Среди погибших директор лагеря Дик Истленд, который до последнего спасал людей, а также трое детей до 10 лет.
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