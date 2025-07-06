Наводнение в Техасе: 69 человек погибли, Трамп ввел режим стихийного бедствия в штате

Президент США Дональд Трамп объявил состояние стихийного бедствия в округе Керр штата Техас, где из-за масштабного наводнения уже погибло 59 человек. В целом стихийное бедствие унесло в Техасе уже по меньшей мере 69 жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Трампа в Truth Social и службу новостей CNN .

Трамп заявил, что он подписал декларацию о масштабном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас. Президент признал, что много людей погибло, также есть пропавшие без вести. Ведется ликвидация последствий, удалось спасти более 850 человек.

"Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с лидерами штатов и местными лидерами. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм вчера была на месте событий вместе с губернатором Грегом Эбботтом, который упорно работает, чтобы помочь людям своего большого штата", - добавил он.

По данным CNN, подразделения Федерального агентства по управлению в критических ситуациях (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) были развернуты в Техасе после того, как Трамп подписал документ.