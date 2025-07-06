ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В одном из районов Киева прогремел взрыв: над городом поднимается черный дым (фото)

Киев, Воскресенье 06 июля 2025 16:37
UA EN RU
В одном из районов Киева прогремел взрыв: над городом поднимается черный дым (фото) Фото: в Киеве прогремел взрыв (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Днем воскресенья, 6 июля, в одном из районов украинской столицы прогремел взрыв. Сейчас виден черный дым, поднимающийся в небо.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как стало известно, в Киеве на Троещине слышали взрывы, сейчас там поднимается густой черный дым.

РБК-Украина в Киевском ГСЧС сообщили, что по состоянию на сейчас вызова спасателей не было.

Обновлено в 16:44.

По данным местных СМИ, после взрыва Днепровский район частично остался без света.

Заметим, что на момент взрыва воздушной тревоги ни в городе, ни в области объявлено не было.

Взрывы в Киеве

Заметим, что в апреле в Киеве было зафиксировано сразу два взрыва, которые не были связаны с военными действиями в стране.

Первая чрезвычайная ситуация произошла 3 апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе Киева. В результате взрыва погибли два человека.

Подробнее о той чрезвычайной ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

Второй взрыв произошел в тот же день в Днепровском районе Киева. Сообщалось, что мужчина получил травмы, когда неопознанный предмет сдетонировал в его руках.

Добавим также, что осенью в Днепровском районе в руках мужчины сдетонировала коробка со взрывчаткой. Тогда в результате взрыва мужчина погиб на месте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников