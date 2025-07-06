ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

TikTok 2.0? Компания запускает новое приложение в США, - Reuters

США, Воскресенье 06 июля 2025 21:21
UA EN RU
TikTok 2.0? Компания запускает новое приложение в США, - Reuters Фото: TikTok создает новую версию своего приложения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

TikTok готовится к запуску отдельной версии приложения для пользователей в США. Это связано с требованием американских властей продать местные активы сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным анонимных источников издания, TikTok создает новую версию своего приложения для пользователей в Соединенных Штатах накануне запланированной продажи приложения группе инвесторов.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет переговоры о возможном соглашении по TikTok с Китаем в понедельник или вторник

Он сказал, что Соединенные Штаты "практически" имеют соглашение о продаже приложения TikTok.

TikTok для американцев

В сообщении источников говорится, что TikTok разработал план запуска нового приложения в магазинах приложений США 5 сентября.

В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна была избавиться от американских активов TikTok.

В отчете добавляется, что пользователям TikTok в конце концов придется загрузить новое приложение, чтобы иметь возможность продолжать пользоваться сервисом, хотя существующее приложение будет работать до марта следующего года, хотя сроки могут измениться.

Заметим, что недавно Трамп сообщил, что американский сегмент TikTok могут выкупить новые владельцы. Ожидается, что это будет группа очень богатых инвесторов.

Заметим, что только 19 июня американский президент в очередной раз отсрочил блокировку приложения TikTok в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп TikTok
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников