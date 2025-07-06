TikTok 2.0? Компания запускает новое приложение в США, - Reuters

TikTok готовится к запуску отдельной версии приложения для пользователей в США. Это связано с требованием американских властей продать местные активы сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным анонимных источников издания, TikTok создает новую версию своего приложения для пользователей в Соединенных Штатах накануне запланированной продажи приложения группе инвесторов.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет переговоры о возможном соглашении по TikTok с Китаем в понедельник или вторник

Он сказал, что Соединенные Штаты "практически" имеют соглашение о продаже приложения TikTok.

TikTok для американцев

В сообщении источников говорится, что TikTok разработал план запуска нового приложения в магазинах приложений США 5 сентября.

В прошлом месяце Трамп продлил до 17 сентября срок, до которого китайская компания ByteDance должна была избавиться от американских активов TikTok.