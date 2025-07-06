В России второй день подряд отменяют сотни авиарейсов: что известно

В России из-за ограничений в воздушном пространстве снова наблюдается коллапс в аэропортах. В частности, в Москве, Питере и не только второй день подряд отменяют сотни рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Росавиации" и канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Известно, что на данный момент временно не обслуживаются рейсы аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Санкт-Петербург (Пулково) и Тамбов (Донское). Также в этом перечне был Псков, но недавно там отменили ограничения.

Согласно данным "Росавиации", по состоянию на вечер 6 июля отменено следующее количество рейсов:

171 рейс в московском аэропорту Пулково;

90 рейсов в петербургском Пулково;

26 рейсов в Нижнем Новгороде.

В общей сложности отменено примерно 287 рейсов, если не считать данные, где работа была полностью приостановлена.

Как говорят в "Росавиации", ситуация контролируемая, хотя в крупных аэропортах, как и вчера, наблюдаются очереди пассажиров.

Также отметим, что этим вечером мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался, что ПВО России якобы сбила 6 беспилотников, которые летели в сторону российской столицы. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Кроме того, ряд мониторинговых Telegram-каналов писали, что сегодня под атакой неизвестных дронов около 14 регионов России. Правдива ли эта информация, неясно.