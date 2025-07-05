ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Цель - Староконстантинов. РФ выпустила по Украине более 300 дронов с шести направлений

Староконстантинов, Суббота 05 июля 2025 10:10
UA EN RU
Цель - Староконстантинов. РФ выпустила по Украине более 300 дронов с шести направлений Фото: РФ выпустила по Украине более 300 дронов в ночь на 5 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 5 июля выпустила по Украине 322 дрона. Основное направление удара - Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты выпустили 322 ударных дрона и беспилотники-имитаторы с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО обезвредили 292 дрона: 157 - сбили, 135 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Основное направление удара - Хмельницкая область, город Староконстантинов.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в четырех локациях, падение сбитых (обломки) - на шести локациях.

В Хмельницкой ОВА уточнили, что во время ночной и утренней российских атак силы ПВО обезвредили 42 дрона.

"Места падения обломков устанавливаются. Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала", - глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Напомним, что этой ночью россияне также массированно атаковали Чугуев Харьковской области. Количество пострадавших в результате удара возросло до 11 человек, среди них двое детей.

Как сообщает ГСЧС, вражеские дроны попали в несколько объектов, в частности гражданские здания, почтовое отделение и недействующие сооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Война в Украине Атака дронов
Новости
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине