Цель - Староконстантинов. РФ выпустила по Украине более 300 дронов с шести направлений
Россия в ночь на 5 июля выпустила по Украине 322 дрона. Основное направление удара - Староконстантинов Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Оккупанты выпустили 322 ударных дрона и беспилотники-имитаторы с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Силы ПВО обезвредили 292 дрона: 157 - сбили, 135 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Основное направление удара - Хмельницкая область, город Староконстантинов.
Как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в четырех локациях, падение сбитых (обломки) - на шести локациях.
В Хмельницкой ОВА уточнили, что во время ночной и утренней российских атак силы ПВО обезвредили 42 дрона.
"Места падения обломков устанавливаются. Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала", - глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Напомним, что этой ночью россияне также массированно атаковали Чугуев Харьковской области. Количество пострадавших в результате удара возросло до 11 человек, среди них двое детей.
Как сообщает ГСЧС, вражеские дроны попали в несколько объектов, в частности гражданские здания, почтовое отделение и недействующие сооружения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.