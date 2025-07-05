Цель - Староконстантинов. РФ выпустила по Украине более 300 дронов с шести направлений

Россия в ночь на 5 июля выпустила по Украине 322 дрона. Основное направление удара - Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Места падения обломков устанавливаются. Информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала", - глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

В Хмельницкой ОВА уточнили, что во время ночной и утренней российских атак силы ПВО обезвредили 42 дрона.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в четырех локациях, падение сбитых (обломки) - на шести локациях.

Оккупанты выпустили 322 ударных дрона и беспилотники-имитаторы с шести направлений - Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

Напомним, что этой ночью россияне также массированно атаковали Чугуев Харьковской области. Количество пострадавших в результате удара возросло до 11 человек, среди них двое детей.

Как сообщает ГСЧС, вражеские дроны попали в несколько объектов, в частности гражданские здания, почтовое отделение и недействующие сооружения.

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