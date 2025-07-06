Мощный взрыв в Киеве: стала известна причина возгорания возле ТЭЦ-6

В Киеве 6 июля вблизи ТЭЦ-6 произошел взрыв. Очевидцы сообщали о сильном задымлении, а впоследствии раздалась детонация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Деснянской РГА г. Киева Максима Бахматова.

"Патрульные на месте. Предприятие за ТЭЦ, в вагончике охранника замкнула проводка, во время тушения огонь перекинулся на цистерну с маслом", - рассказал председатель Деснянской РГА.

Он также рассказал, что, по его данным, на Пуховской 1А взорвалась цистерна с маслом. В результате взрыва был поврежден 1 автомобиль, о пострадавших по состоянию на сейчас не сообщалось.

"В направлении Броваров визуально наблюдалось сильное задымление затем взрыв - информация от Нацгвардии", - заявил Бахматов.

Взрыв в Киеве

Заметим, что сегодня днем в Киеве на Троещине слышали взрывы. После этого местные паблики сообщили, что в части Днепровского района города исчез свет.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

А тем временем "Киевтеплоэнерго" заявило, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, а угрозы энергоснабжения Киева нет.

В компании отметили, что хоть некоторые СМИ и распространяют информацию о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6, однако, по их данным, инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

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