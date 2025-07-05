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Зеленский выразил соболезнования из-за наводнения в Техасе: фото и видео смертоносной стихии

Суббота 05 июля 2025 22:53
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Зеленский выразил соболезнования из-за наводнения в Техасе: фото и видео смертоносной стихии Фото: последствия наводнения в Техасе (скриншот из видео)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова соболезнования США из-за смертоносного наводнения в Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Наши соболезнования Президенту США, американскому народу и всем жителям Техаса, которые пострадали от ужасных, смертоносных наводнений", - пишет президент.

Он выразил слова соболезнования семьям более двух десятков погибших, и всем американским общинам, пострадавшим от стихийного бедствия.

"Надеемся, что пропавшие, в частности дети из летнего лагеря, как можно быстрее вернутся в безопасное место. Желаем сил отважным спасателям и скорейшего восстановления пострадавшим от наводнения регионам", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, что в пятницу на центральную часть округа Керр, штат Техас, обрушились сильные ливни. За считанные часы ситуация привела к тому, что были жертвы.

По последним данным, в результате случившегося 27 человек, включая 9 детей - погибли. Кроме того, пропавшими без вести числятся еще 27 девочек, которые отдыхали в летнем лагере.

Зеленский выразил соболезнования из-за наводнения в Техасе: фото и видео смертоносной стихииФото: CNN о последствиях наводнения (скриншот)

Из-за сильного наводнения в округах Техаса было объявлено чрезвычайное положение, множество дорог разрушено, а телефонные линии не работают.

Согласно заявлению властей, уровень реки Гаудалупе поднялся почти на 8 метров меньше чем за час. Последовавшее за этим наводнение смыло дома на колесах, авто и дачные домики.

На ситуацию отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав происшествие "шокирующим" и "ужасным". Он заявил, что его администрация тесно сотрудничает с властями штата, чтобы преодолеть кризис. Также он сообщил, что в Техас направилась министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

В свою очередь губернатор Техаса Грэг Эббот предоставил спасателям доступ ко всем нужным ресурсам, заявив, что поиски пропавших будут вестись беспрерывно.

Зеленский выразил соболезнования из-за наводнения в Техасе: фото и видео смертоносной стихииФото: репортаж CNN на одном из мест событий (скриншот)

Также СМИ писали, что невредимыми эвакуировано 850 человек и еще 8 - пострадали.

Кроме того, сообщается, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку "не знали, что будет такое наводнение".

Напомним, в конце мая этого года масштабное наводнение произошло в Нигерии. В результате происшествия погибли более 100 человек и десятки домов смыло водой.

Подробнее о том, что было, - читайте в материале РБК-Украина.

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