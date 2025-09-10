ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов на Польшу

США, Среда 10 сентября 2025 18:25
UA EN RU
Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов на Польшу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал инцидент с атакой российских дронов на Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

"Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Поехали!", - написал он.

Отметим, по данным СМИ, Трамп 10 сентября может позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому. Звонок состоится после того, как Польшу атаковали российские дроны.

В то же время постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер уже заявил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают союзников в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пообещав "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Атака дронов РФ на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела Польшу, которая является членом НАТО. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников. В МВД Польши сообщили, что идентифицированы семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".

Организация Североатлантического договора активировала статью 4 в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались". Кремль комментировать эту ситуацию отказался.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать Альянс, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Дональд Трамп
Новости
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Два топ-силовика Путина получили подозрения за участие в разгоне Майдана
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России