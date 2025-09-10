ua en ru
На территорию Польши залетели 19 дронов РФ, сбили менее четверти, - Туск

Среда 10 сентября 2025 12:06
На территорию Польши залетели 19 дронов РФ, сбили менее четверти, - Туск Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В воздушное пространство Польши этой ночью залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"В течение ночи было 19 "вторжений" в воздушное пространство Польши, в результате которых было сбито четыре дрона", - заявил Туск.

По его словам, большое количество вражеских беспилотников прилетело с территории Беларуси.

Глава польского правительства также добавил, что Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4, и что стране нужно больше, чем просто выражение солидарности.

Отмечается, что Статья 4 позволяет любому члену НАТО вынести вопрос на обсуждение в рамках блока. Таким образом, речь не идет о военном ответе.

Дроны РФ в Польше

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения угрозы была привлечена авиация. Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное заседание правительства после нарушения воздушного пространства беспилотниками РФ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

По данным аналитиков, россияне уже несколько месяцев готовили удары по Польше и Литве, ведь как минимум с июня использовали в "Шахедах" местные "семерки".

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

