Рютте о вторжении дронов РФ в Польшу: "Мы доказали, что способны защищать территорию НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Рютте, оценка ситуации еще продолжается, однако независимо от того, было ли это намеренно, вторжение российских дронов является "абсолютно опасным и необдуманным".

Рютте обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Путину мое послание четкое: остановите войну в Украине, прекратите эскалацию, которую он фактически разжигает против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - сказал он.

Генсек НАТО также оценил реакцию союзников на инцидент.

"Я считаю вчерашнюю реакцию очень успешной. Мы всегда должны быть на шаг впереди, но прошлая ночь показала, что мы способны защитить каждый сантиметр территории НАТО, включая его воздушное пространство", - добавил Рютте.