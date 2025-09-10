Рютте о вторжении дронов РФ в Польшу: "Мы доказали, что способны защищать территорию НАТО"
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Рютте, оценка ситуации еще продолжается, однако независимо от того, было ли это намеренно, вторжение российских дронов является "абсолютно опасным и необдуманным".
"Мое послание Путину четкое: прекратите войну против Украины, остановите эскалацию и нарушение воздушного пространства союзников. НАТО готово, мы бдительны и будем защищать каждый сантиметр нашей территории", - подчеркнул генсек.
Рютте обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.
"Путину мое послание четкое: остановите войну в Украине, прекратите эскалацию, которую он фактически разжигает против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - сказал он.
Генсек НАТО также оценил реакцию союзников на инцидент.
"Я считаю вчерашнюю реакцию очень успешной. Мы всегда должны быть на шаг впереди, но прошлая ночь показала, что мы способны защитить каждый сантиметр территории НАТО, включая его воздушное пространство", - добавил Рютте.
Российские дроны в Польше
Напомним, в ночь на 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела Польшу, которая является членом НАТО. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников, из которых четыре удалось сбить.
Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно остановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.
Как сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, власти пока идентифицировали семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после инцидента Варшава официально попросила НАТО привлечь Статью 4 Договора.
Также министерство иностранных дел Польши готовит вручить России ноту протеста из-за ночного залета дронов на свою территорию. Российского дипломата уже вызвали в МИД.
Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать Альянс, - читайте в материале РБК-Украина.