Россия нелепо оправдала атаку дронов на Польшу: не планировали

Россия заверила, что она якобы не планировала атаковать объекты на территории Польши в ночь на 10 сентября. Как дроны РФ там оказались - Москва не объясняет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ в Telegram .

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", - сказано в сообщении российского минобороны.

В ведомстве страны-агрессора добавили, что готовы провести консультации с министерством обороны Польши по этому поводу.

Также россияне в очередной раз похвастались тем, что все цели атаки на Украину в ночь на 10 сентября якобы были достигнуты. РФ пыталась нанести удары "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", в частности "Львовскому бронетанковому заводу" и "Львовскому авиазаводу "ЛДАРЗ".