ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия нелепо оправдала атаку дронов на Польшу: не планировали

Москва, Среда 10 сентября 2025 15:29
UA EN RU
Россия нелепо оправдала атаку дронов на Польшу: не планировали Иллюстративное фото: в Минобороны РФ сделали заявление об атаке на Польшу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия заверила, что она якобы не планировала атаковать объекты на территории Польши в ночь на 10 сентября. Как дроны РФ там оказались - Москва не объясняет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ в Telegram.

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", - сказано в сообщении российского минобороны.

В ведомстве страны-агрессора добавили, что готовы провести консультации с министерством обороны Польши по этому поводу.

Также россияне в очередной раз похвастались тем, что все цели атаки на Украину в ночь на 10 сентября якобы были достигнуты. РФ пыталась нанести удары "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", в частности "Львовскому бронетанковому заводу" и "Львовскому авиазаводу "ЛДАРЗ".

Ночная атака на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия в очередной раз нанесла по Украине комбинированный массированный удар.

Особенность такой атаки состояла в том, что российские беспилотники ударили не только по Украине, но и по Польше.

По словам премьера Польши Дональда Туска, на территорию Польши залетело 19 дронов. Только 4 беспилотника были сбиты.

Туск обратил внимание, что большое количество дронов прилетело с территории Беларуси.

Детальнее о российских беспилотниках в Польше - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России