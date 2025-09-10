Кремль шантажирует Запад: почему Путин решил атаковать Польшу

Впервые за время большой войны Россия совершила массированный дроновый налет на Польшу - страну-члена НАТО. Но начала Третьей мировой ждать не стоит.

РБК-Украина анализирует, что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать НАТО.

Главное:

Какова цель российской атаки на Польшу?

Как атака связана с попытками мирных переговоров?

Какие варианты реакции есть в распоряжении НАТО?

Что стоит за действиями Кремля

Хотя российская атака на Польшу имела ограниченный характер - четыре дрона были сбиты польской и натовской ПВО, а другие повредили только один дом и припаркованную рядом машину, последствия от нее в информационной сфере куда больше. Вероятно, именно на это Кремль и делал ставку. По словам советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, Россия намеренно, продуманно и с конкретными намерениями атаковала Польшу.

"Это, несомненно, вполне сознательная стратегия. Чтобы протестировать "систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и вывести из алгоритмов поддержки..." - написал советник главы ОП.

Вместе с тем, существуют и другие причины таких действий со стороны России. Они касаются несколько более широкого контекста, а именно переговоров об окончании российско-украинской войны. Речь идет об "эскалации для деэскалации".

"Таким образом Путин, мне кажется, будет давить в том числе и на Трампа, "продавать воздух", мол, мы готовы пойти на деэскалацию (после этого удара) в ответ на определенные уступки и по украинскому вопросу и так далее", - сказал РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Еще одно измерение этой истории - попытки России избежать санкций со стороны США. Дональд Трамп до сих пор не решался их ввести, но такая перспектива выглядела все более реальной, считает Леонов. В эти дни в Вашингтоне находится посланник Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан вместе с группой экспертов.

"Сейчас продолжаются переговоры о санкциях в отношении России. Предыдущие варианты, которые сработали на затягивание времени: встречи с Трампом и телефонные разговоры, вряд ли в третий раз сыграют, потому что Европа уже ставит другие условия. И теперь Путин будет пробовать запугать Запад снова для того, чтобы выйти на какие-то приемлемые для него варианты разговора", - отметил Леонов.

А в качестве бонуса, Россия уже пытается дополнительно покачать антиукраинские настроения в Польше, мол, почему Киев не сбил дроны над собственной территорией. Соответствующие месседжи уже появляются в польском сегменте соцсетей.

Реакция НАТО

Очевидно, что эта атака России слишком мелкая, чтобы Польша и другие члены НАТО признали ее нападением. И с военной, и с политической точки зрения, ведь в случае признания нападения потребуется соответствующая реакция, чего в главных столицах Альянса хотели бы избежать.

В НАТО пока не дали четкой оценки инциденту. Пресс-секретарь Альянса Элисон Харт в коротком комментарии избежала прямого упоминания России, лишь заявив, что многочисленные беспилотники вошли в воздушное пространство Польши.

"Генсек Альянса находится на связи с польским руководством, а НАТО тесно консультируется с Польшей", - написала Харт в соцсети Х.

Кроме того, ключевой будет позиция США. Первая реакция от американских чиновников является скупой. Госсекретарь США Марко Рубио лишь подтвердил, что его проинформировали о ситуации, а сам президент Трамп вообще не ответил на вопрос журналистов, когда его пытались об этом спросить, под ночь по американскому времени.

Последствия дроновой атаки по Польше (фото: polsatnews.pl)

Пока что премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. Эта статья предусматривает четкие обязательные консультации по требованию любого государства-члена Альянса, которое считает, что его территориальной целостности, политической независимости или безопасности угрожает опасность.

Этим Польша и НАТО могут воспользоваться без риска быть реально втянутыми в войну с Россией. В то же время такой шаг все-таки будет иметь практические последствия, отметил Александр Леонов.

"Четвертая статья говорит о фактически предвоенном состоянии и о начале консультаций и действий по подготовке к возможному вторжению. Фактически, таким образом НАТО проходит все предварительные решения, в том числе и по направлению войск еще до начала самого акта агрессии. И уже фактически демонстрирует, что полностью готова к любому развитию событий", - сказал эксперт.

Для Украины были бы желательными и другие шаги Альянса в ответ на действия России. Так, глава МИД Андрей Сибига призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной ради коллективной безопасности. Впрочем, такой шаг потребует еще большей решимости от лидеров НАТО. Есть ли она в реальности, станет понятно уже вскоре.