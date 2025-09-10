НАТО применила статью 4 после вторжения дронов РФ в Польшу: что она предусматривает

Организация Североатлантического договора активировала статью 4 в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Об этом заявил представитель польского правительства Адам Шлапка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Polsat News.