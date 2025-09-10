США пообещали "защищать каждый дюйм территории НАТО" после атаки дронов на Польшу

Соединенные Штаты решительно поддерживают союзников в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пообещав "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в соцсети Х .

"Мы поддерживаем наших союзников НАТО перед нарушением воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.

Российские дроны в Польше

Напомним, в ночь на 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела Польшу, которая является членом НАТО. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников, из которых четыре удалось сбить.

Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно остановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Как сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, власти пока идентифицировали семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".

Польша обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4 Договора из-за вторжения российских БпЛА.

В ответ Организация Североатлантического договора активировала статью 4 в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Также генсек НАТО Марк Рютте оценил действия союзников по НАТО в ответ на российскую атаку дронов на Польшу как "успешное" обеспечение защиты государства-члена Альянса.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать Альянс, - читайте в материале РБК-Украина.