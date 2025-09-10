Трамп поговорит с Навроцким из-за инцидента с российскими дронами, - СМИ

Президент США Дональд Трамп, вероятно, созвонится сегодня, 10 сентября, с президентом Польши Каролем Навроцким. Звонок пройдет после того, как Польшу атаковали российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента AFP Дэнни Кемпа в соцсети X .

"Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и есть планы, что президент Трамп сегодня поговорит с президентом Навроцким", - приводит Кемп слова неназванного представителя Белого дома.

К слову, журналисты уже спрашивали Трампа о российских дронах в Польше, но он проигнорировал вопрос.