Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле

Цены на топливо в Украине продолжают расти на фоне мировых геополитических рисков. Водителям стоит знать, где можно заправиться выгоднее по состоянию на сегодня, 4 марта.

Какие цены предлагают крупные сети АЗС и где водителям можно заправиться выгоднее - в материале РБК-Украина ниже.

Сравнение цен на АЗС

Самую низкую цену на бензин А-95 сейчас предлагает "Укрнафта" - 67,99 грн за литр. Для сравнения, на WOG бензин 95 Евро стоит 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR А-95 Евро - по 70,99 грн за литр.

Если же водители ищут премиальные марки, то бензин 100 на WOG обойдется в 78,99 грн, тогда как на ОККО и SOCAR - по 80,99 грн за литр. Таким образом, в сегменте обычного А-95 самое выгодное предложение - в "Укрнафте", а среди "сотого" бензина дешевле заправиться на WOG.

Что касается дизельного топлива, самая низкая цена также зафиксирована в "Укрнафте" - 67,99 грн за литр обычного ДТ. На WOG дизель Евро-5 стоит 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR - по 70,99 грн за литр. Премиальные виды дизеля традиционно дороже.

На рынке автогаза цены почти сравнялись. Самый дешевый газ - на WOG и SOCAR, по 40,98 грн за литр. В "Укрнафте" он стоит 40,99 грн, а на ОККО - 41,99 грн.

Подробный список цен на АЗС

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Евро - 70,99 грн

ДТ Pulls - 73,99 грн

ДТ Евро - 70,99 грн

Газ - 41,99 грн

Цены указаны из программы лояльности Fishka.

WOG:

Бензин 100 - 78,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 71,99 грн

Бензин 95 Евро - 68,99 грн

ДТ Евро-5 - 68,99 грн

ДТ Mustang - 71,99 грн

Газ - 40, 98 грн

Стоит отметить, что цена на конкретном АЗС может отличаться от средней цены по Украине.

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДТ NANO Extro - 75,99 грн

ДТ NANO - 70,99 грн

Газ - 40,98 грн

Цены указаны из приложения сети SOCAR.

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 76,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 70,99 грн

Бензин 95 - 67,99 грн

Бензин 92 - 63,99 грн

ДТ (Energy) - 71,99 грн

ДТ - 67,99 грн

Газ - 40,99

Цены указаны из приложения сети "Укрнафта".

Почему топливо дорожает

Напомним, как пояснил в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, рост цен на топливо связан с событиями на Ближнем Востоке. Ведь это ключевой центр нефтегазовой добычи, от которого зависят европейские переработчики, поэтому рынки нервно реагируют из-за рисков дестабилизации поставок.

Эксперт предположил, что после завершения операции США и Израиля в Иране стоимость нефти может опуститься ниже 60 долларов за баррель, что соответственно приведет к снижению цен на топливо.

Более того, как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, в целом украинский валютный рынок движется по инерционной модели.

Пока глобальные колебания цен на нефть и золото не трансформируются в прямое давление на гривну. Однако если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на 7-10 дней, влияние может стать более ощутимым, прогнозирует эксперт.

Прежде всего это касается цен на энергоносители. Рост стоимости нефти потенциально может отразиться на внутреннем рынке топлива уже во второй половине марта. А накануне активной посевной это означает риск дополнительного инфляционного импульса.