У Путина сделали заявление после атаки российских дронов на Польшу

Среда 10 сентября 2025 14:43
UA EN RU
У Путина сделали заявление после атаки российских дронов на Польшу Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Маловичко Юлия

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с российскими дронами в Польше, произошедший в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Вопрос о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками Песков переадресовал на Минобороны.

Также пресс-секретарь российского диктатора заявил, что ему "не известно" о том, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши.

"Шахеды" массово вторглись в польское небо

В ночь на 10 сентября в Польшу вторглись российские БпЛА - в правительстве страны заявили о 19 беспилотниках, 4 из которых сбили.

Из-за инцидента в небо подняли дежурную авиацию, несколько аэропортов прекратили работу из-за опасности.

Утром первые лица государства провели экстренные собрания, также Варшава призвала Альянс применить статью 4 НАТО, предусматривающую консультации стран-членов в случае угрозы.

Вскоре на дроны в польском небе отреагировали в ЕС и ряде других стран, высказав слова солидарности. Но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "только слов мало" и добавил - будет требовать больше от союзников по НАТО.

Примечательно, что в НАТО дали формальный комментарий касаемо дронов в Польше и заявили лишь о тесных контактах генсека с руководством страны.

Тем временем президент США Дональд Трамп отказался комментировать вторжение беспилотников в польское небо.

Также мы писали о том, что РФ готовила удары по Польше и Литве несколько месяцев. Об этом свидетельствовали находки сим-карт этих стран, найденные в обломках сбитых в Украине дронов.

