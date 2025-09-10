Не только дроны: после российской атаки в Польше найдены остатки ракеты после российской атаки
На территории Польши нашли семь дронов и остатки неустановленной ракеты после ночного нарушения воздушного пространства российской армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Каролина Галецкая, польские власти пока идентифицировали семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".
Российские дроны ночью влетели в Польшу
В ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения угрозы была привлечена авиация.
Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.
Как стало известно, в воздушное пространство Польши залетело 19 российских беспилотников, из которых только 4 были сбиты силами польских ПВО.
Также известно, что в стране впервые был поврежден жилой дом в результате атаки РФ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после инцидента Варшава официально попросила НАТО привлечь Статью 4 Договора.
Аналитики из Defense Express предполагают, что Москва готовила такие удары заранее.
Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.